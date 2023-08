San Martino, condizionatori e pellicole sui vetri contro l’ondata di calore

A seguito dell’emissione del bollettino del Centro di competenza nazionale (sistema di allarme per la prevenzione degli effetti delle ondate di calore sulla salute), che certifica alte temperature nei prossimi giorni nell’area metropolitana genovese, il direttore generale Marco Prioli, assieme al direttore sanitario Gianni Orengo, ha riunito stamani delegati dell’Ufficio Tecnico del Policlinico e della Direzione Medica di Presidio per prendere preventivamente alcuni provvedimenti.

Sono state intensificate rivelazioni con termoigrometri certificati presso tutti i reparti dell’area ospedaliera attraverso le squadre di professionisti preposte mentre presso la Medicina Generale ubicata al 10° piano lato levante del Monoblocco, da dove sono giunte alcune segnalazioni da parte di utenti che la Direzione Generale ringrazia, sono stati posizionati sistemi refrigeranti mobili (10 attualmente quelli previsti). Nei vari piani del Monoblocco verranno inoltre intensificati sopralluoghi per valutare le installazioni di pellicole oscuranti sulle vetrate dei reparti (già in uso in passato).

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com