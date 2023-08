‘Santa’: delitto volontario o eccesso di legittima difesa?

La procura con il pubblico ministero Luca Scorza Azzarà, e i carabinieri cui sono state affidate le indagini e che erano subito giunti sul luogo del delitto, vogliono approfondire, attraverso le testimonianze dei vicini e gli esami effettuati dalla scientifica, l’esatta dinamica dei fatti. Quando Sergio Frsinghelli, 58 anni è andato ad aprire la porta ad Alessio Grana, 35 anni, che gli aveva bussato armato di un mattarello (ultima versione) aveva già tra le mani il coltello con cui poi ha ferito mortalmente Grana? O lo ha preso successivamente da un cassetto? Ed è vero che la vittima aveva profferito gravi minacce nei confronti di un familiare dell’omicida?

Gli inquirenti, che ora propendono per l’omicidio volontario, dovranno in tribunale confutare la tesi dell’avvocato Claudio Zadra che parla di “eccesso di legittima difesa” e nei prossimi giorni potrebbe chiedere la scarcerazione del suo assistito che, ferito a seguito dell’aggressione, aveva dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso. E che non avrebbe possibilità di inquinare eventuali prove o fuggire.

» leggi tutto su www.levantenews.it