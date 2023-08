Santo Stefano Magra, tutto pronto per accogliere la quarta edizione di Percorsi

Pochi giorni a Percorsi, il festival organizzato dal Comune di Santo Stefano Magra in collaborazione con Ad Astra e grazie al contributo di Svar (Società Valorizzazione Aree Retroportuali), che per il quarto anno consecutivo andrà in scena nel borgo storico di Santo Stefano Magra, da sempre luogo di snodo e di transito.

Ospiti della IV attesissima edizione, che si terrà dal 24 al 27 agosto in Piazza della Pace alle 21.30, saranno Piergiorgio Odifreddi, matematico e saggista italiano, con l’incontro dal titolo Anagrammi della verità (24 agosto); Riccardo Iacona, giornalista, autore e conduttore televisivo con L’impegno per la verità (25 agosto); Amalia Ercoli Finzi che, insieme alla figlia Elvina Finzi, entrambe ingegnere aerospaziali (26 agosto, ore 20.45), interverrà su Verità e ricerca scientifica oltre i pregiudizi; Matteo Caccia, attore teatrale e conduttore radiofonico, con l’incontro titolato Le grandi menzogne (26 agosto, ore 21.45); e infine Domenico Iannacone, giornalista e autore tv con Il giornalismo responsabile (27 agosto).

