Savona, rubato il fondo cassa nella gelateria di via Manzoni: “Un mese che denunciamo furti, siamo abbandonati”

Savona. Furto nella gelateria In Sisto di via Manzoni a Savona la notte appena trascorsa. Oltre a portare via il fondo cassa (poche centinaia di euro), è stato recato un grave danno alla serranda che è stata forzata per riuscire a entrare: “La avevo appena cambiata e mi è costata 1500 euro”, ha spiegato il titolare Alessandro Attilio.

Fortunatamente, il negozio è dotato di telecamere sia interne che esterne. “Oggi andrò dai carabinieri a fare denuncia e porterò i video dell’impianto di videosorveglianza”.

