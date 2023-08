Super caldo, al San Martino arrivano condizionatori mobili e scorte d’acqua

Genova. Mentre Genova e i genovesi affrontano i giorni più caldi dell’anno da bollino rosso, nelle strutture ospedaliere vengono presi i primi provvedimenti per tutelare in qualche modo i pazienti ricoverati. In queste ore presso il policlinico San Martino di Genova, infatti, sono in arrivo condizionatori mobili e scorte d’acqua per alleviare la calura di degenti e personale.

A comunicarlo la stessa direzione generale guidata da Marco Prioli che, insieme al direttore sanitario Gianni Orengo, ha riunito stamani delegati dell’Ufficio Tecnico del Policlinico e della Direzione Medica di Presidio: secondo quanto reso noto “sono state intensificate rivelazioni con termoigrometri certificati presso tutti i reparti dell’area ospedaliera attraverso le squadre di professionisti preposte mentre presso la Medicina Generale ubicata al 10° piano lato levante del Monoblocco, da dove sono giunte alcune segnalazioni da parte di utenti che la Direzione Generale ringrazia, sono stati posizionati sistemi refrigeranti mobili”.

