Una domenica alla riscoperta del legame di Paolo Mantegazza con San Terenzo e il Golfo dei poeti

COOP 1° Maggio organizza per domenica 27 agosto alle 10, un incontro itinerante alla riscoperta della presenza di Paolo Mantegazza a San Terenzo.

L’evento si svolge nel quadro delle iniziative organizzate dal Comune per celebrare l’anniversario della nascita della definizione di “Golfo dei poeti” con la quale è ormai nota universalmente la baia racchiusa fra Lerici e San Terenzo e, più in generale il golfo della Spezia.

Come è noto tale espressione venne coniata da Sem Benelli nell’orazione funebre, svolta il 30 agosto 1910 durante le esequie di Paolo Mantegazza.

L’incontro itinerante, durante il quale con letture e approfondimenti a cura di Riccardo Bonvicini e Beppe Mecconi, si intende riscoprire l’attualità del legame fortissimo fra Mantegazza e San Terenzo, nel 150° anniversario della scelta di Villa Serenella quale residenza santerenzina del Mantegazza.

L’appuntamento per i partecipanti è alle 10 davanti alla filiale Crédit Agricole di San Terenzo. Per prenotazioni “coop1maggio@tim.it” o messaggio Whatsapp al numero 347 7200607.

