Vezzano, una cena a sostegno della Pubblica assistenza aspettando la Sagra dell’uva e del vino

Un ricco menù da degustare con l’obbiettivo di sostenere le attività quotidiane e i progetti sociali e di inclusione della Pubblica assistenza di Vezzano Ligure. L’appuntamento è per venerdì 1° settembre presso il centro sociale di Vezzano capoluogo, in via Verdi, dalle 20 con prenotazione obbligatoria. La proposta enogastronomica è formata da antipasti di terra, tagliolini al cinghiale e coniglio alla cacciatora, accompagnato da vini locali della “Cantina del nonno Pescetto”; menù baby per i più piccoli a 12 euro.

“Sarà una serata all’insegna della sostenibilità – fanno sapere dall’associazione – con l’obbiettivo di ridurre al minimo l’impatto della festa in termini ambientali: stoviglie compostabili, prodotti km zero e riduzione assoluta dei rifiuti. Anche i proventi della serata saranno destinati alla sostenibilità ambientale: tutto il ricavato servirà infatti per l’acquisto di un veicolo elettrico per i trasporti sanitari e i servizi sociali, che si “autoalimenta” grazie ad un impianto fotovoltaico in fase di progettazione, riducendo del 100% l’utilizzo di combustibili fossili per la mobilità del mezzo e per l’approvvigionamento di energia elettrica”.

Oltre alla cena su prenotazione, lo stand gastronomico della Pubblica assistenza di Vezzano Ligure sarà aperto anche pranzo, merenda e cena nei giorni 2 e 3 settembre in occasione della Sagra dell’uva e del vino edizione 2023. Per prenotare la cena del 1° settembre, o per avere maggiori informazioni è possibile scrivere all’associazione su Whatsapp al numero 0187 997324 oppure attraverso le pagine social.

