A Pra’ un torneo di beach volley per ricordare Eleonora Bruzzone

Genova. Da mercoledì 23 a domenica 27 agosto si svolgerà, dalle 18.30 circa alle 22.30 circa, presso il campo da beach volley del Circolo Arci Pianacci di via della Benedicta 14 e con il patrocinio del Municipio VII Ponente, un torneo con finalità benefiche organizzato nel ricordo di Eleonora Bruzzone, consigliera municipale per le Pari Opportunità e le Politiche Femminili nel Municipio VII Ponente, scomparsa pochi mesi fa, all’età di 36 anni, a seguito di una grave malattia.

Il ricavato del “Memorial BrEl”, che nella sua denominazione ricorda Eleonora con le iniziali del suo nome, sarà interamente destinato, tramite la famiglia di Eleonora, al sostegno per l’acquisto di attrezzature mediche. Un obiettivo che potrà essere raggiunto grazie alle quote di iscrizione e all’assenza di costi (il torneo è ospitato gratuitamente dal Circolo Arci Pianacci e l’organizzazione è stata affidata ad un gruppo di volontari capitanati da Giampiero Morstabilini, che già anni fa aveva organizzato un evento analogo per dare sostegno alle costosissime cure affrontate da Eleonora).

