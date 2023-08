Al Franchi con il volto travisato, daspo di cinque anni per un ultras dello Spezia

Per i prossimi cinque anni un tifoso dello Spezia non potrà accedere negli stadi e sarà costretto a recarsi in Questura per le firme ogni volta che gli aquilotti scenderanno in campo. È quanto deciso dal questore di Firenze Maurizio Auriemma che ha firmato il daspo nei suoi confronti a quattro mesi e mezzo dalla partita fra Fiorentina e Spezia disputatasi al Franchi l’8 aprile scorso a margine della quale non si registrarono turbolenze fra le tifoserie. La colpa del sostenitore dello Spezia sarebbe stata quella di essersi presentato all’arrivo nel settore ospiti a bordo di un pullman con il volto travisato. Subito identificato in loco e denunciato oggi è stato colpito anche dal provvedimento che lo terrà a lungo lontano dalla propria squadra del cuore.

L’articolo Giornata rovente nello Spezzino, a Riccò del Golfo toccati i 40.5° proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com