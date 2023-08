Albenga, il Pd a Crosetto: “Il governo inon ha la più pallida idea di come gestire la situazione migranti”

Albenga. Il circolo del Pd di Albenga replica alle dichiarazioni di Roberto Crosetto, presidente della sezione albenganese di Fratelli d’Italia, in merito al centro di accoglienza che sarà allestito a Vadino.

“FdI ad Albenga, capitanata da Crosetto, appare abbastanza spaesata nelle ultime dichiarazioni di quest’ultimo – spiegano i Dem ingauni – Sarà il caldo ma più probabilmente è l’imbarazzo causato dall’aver realizzato che anni di slogan da soli non bastano a fermare un fenomeno migratorio come quello in atto. Crosetto ha finalmente compreso che il governo in cui lui crede non ha la più pallida idea di come gestire la situazione e con lui se ne sono accorti molti sindaci italiani, si veda la protesta dell’ANCI, anche di partiti loro alleati di governo”.

