Andora, acqua a singhiozzo e Demichelis tuona: “Inefficienza e indifferenza da parte di un gestore inerte”

Andora. Nuova settimana di disagi ad Andora in tema acqua con l’interruzione della fornitura per svariate ore, complici anche guasti e rotture. E il sindaco di Andora torna all’attacco di Rivieracqua, definita un “gestore inerte” che giova del fatto che “tanti pensano che la gestione degli impianti sia in mano ai Comuni”.

“Inefficienza e indifferenza verso i disagi patiti dai cittadini. Non ci sono altre parole per descrivere la completa assenza di giustificazioni da parte del gestore Rivieracqua, – ha tuonato il primo cittadino di Andora. – Tutto questo nonostante gli uffici tecnici comunali avessero segnalato per tempo i bassi livelli di acqua nelle vasche. La situazione è stata nuovamente segnalata alla Prefettura che ha contattato Rivieracqua”.

