“Su Santa Teresa è calato un preoccupante ed imbarazzante silenzio. Le ultime notizie riguardavano impegni milionari per acquisizione e ristrutturazione della batteria (l’accordo con Demanio e Segretariato è del 2021). Poi il nulla. Ricordiamo bene che la vicenda ha occupato le pagine dei giornali e il dibattito politico per lo scontro al calor bianco tra la vecchia gestione e l’amministrazione comunale a seguito della decisione di mettere in liquidazione la società. Servono chiarezza e trasparenza”. Lo dichiarano in una nota i consiglieri Arianna Bucci e Gabriele Fresco del gruppo “Cambiamo con Passione”.

“Per questo abbiamo protocollato nei giorni scorsi un’interrogazione al fine di conoscere la situazione attuale – proseguono Bucci e Fresco – e le prospettive future della scuola e dell’area su cui insiste e per capire le ragioni che hanno indotto a rendere inaccessibile sia per terra che per mare la baia che è un patrimonio collettivo. Ci aspettiamo che, anche in tal senso, l’amministrazione comunale si attivi senza ulteriori indugi anche in virtù del fatto che ha sempre garantito che la zona sarebbe stata accessibile per l’utenza. Ci auguriamo che non si tratti delle classiche che promesse da marinaio”.

L’articolo Cambiamo con Passione: “Silenzio totale su presente e futuro di Santa Teresa. Serve chiarezza” proviene da Città della Spezia.

