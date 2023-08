Chiavari: domani alle 18 messa in ricordo di Marco Di Capua

Nella serata del 23 agosto di due anni fa un malore improvviso provocò la morte di Marco Di Capua, allora sindaco di Chiavari. La voce del suo trasporto in ospedale in arresto cardiaco e dei reiterati tentativi di rianimarlo, fecero in breve il giro della città e del Tigullio. Voci rotte dall’emozione si auguravano che la tecnica facesse l’impossibile; c’era chi si rivolgeva direttamente a Dio e alla Madonna dell’Orto perché non accadesse l’irreparabile. Poi la terribile conferma.

Marco Di Capua era una persona con una capacità innata di comunicare con i suoi interlocutori con cui stabiliva subito un rapporto confidenziale e di fiducia che lo faceva apprezzare. Era stimatissimo anche come primo cittadino.

