Cinque squalificati dopo la prima giornata di B, tre sono dell’Ascoli

Sono cinque i giocatori squalificati dal Giudice Sportivo dopo la prima giornata di Serie B. Stangata per l’Ascoli che dopo la sconfitta di Cosenza perde per tre giornate Francesco Forte e per una Marcel Buchel e Nicola Falasco. Stop di un turno invece per i calciatori del Bari Valerio Di Cesare e Mattia Maita. Salteranno infine anche la prossima gara il preparatore atletico del Feralpisalò Marco Bresciani e l’operatore sanitario del Cosenza Simone Arnone.

