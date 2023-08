Doppio appuntamento a Porto Venere e Le Grazie per conoscere meglio la figura di Giovanni Capellini

Domani, nel giorno della ricorrenza della nascita di Giovanni Capellini, il Comune di Porto Venere organizza un doppio appuntamento per approfondire la conoscenza del geologo, paleontologo, professore e poi rettore alla Regia Università di Bologna, senatore del Regno, grand’ufficiale della Corona d’Italia, commendatore dell’Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro al quale sono intitolati l’Accademia lunigianese di scienze, l’Itis e strade e piazze in ogni angolo della provincia.

A raccontare Giovanni Capellini nel giorno del suo compleanno, ovvero il 23 agosto, sarà Roberto Palumbo, consigliere dell’Accademia Capellini. Il primo appuntamento è alle 18.30 in Piazza Darsena a Porto Venere, il secondo alle 21.30 a Le Grazie, nell’ex convento degli Olivetani.

Giovanni Capellini nasce il 23 agosto 1833 figlio di Francesco e Margherita Ferrarini, da una famiglia cattolica di Porto Venere; i genitori vorrebbero per lui prima la carriera di musicista e poi quella ecclesiastica, ma lui non sente alcuna vocazione, il che è causa di scontri familiari. Rimane in convento fino al 1854 e ne esce solo alla morte del padre. Per sopravvivere fa il rilegatore di libri, l’istitutore in un collegio della Spezia, il costruttore di apparecchi elettrici. Potrà dedicarsi alla geologia grazie all’interessamento del Rettore del Seminario di Pontremoli, e proseguire gli studi grazie al Comune della Spezia, che provvede a pagargli le spese all’Università di Pisa. Si laurea e abbraccia la professione di geologo, iniziando le sue ricerche sulle Alpi Apuane. Da qui sarà un susseguirsi di riconoscimenti fino a diventare professore, a Bologna, della prima Cattedra di Geologia in Italia, e poi Rettore della stessa Regia Università.

