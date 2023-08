Fanghi contaminati di Sampierdarna, Linea condivisa all’attacco: “Nessuno sa dove sono finiti”

Genova. “Da ormai un mese sappiamo che dal bacino di Sampierdarena sono stati prelevati circa 700.000 metri cubi di fanghi classificati come rifiuti: nessuno, a partire dalla cittadinanza, sa che fine abbiano fatto e con quale percorso non solo e non tanto autorizzativo, ma di tutela ambientale”.

A scriverlo in una nota stampa Gianni Pastorino, capogruppo Linea Condivisa Regione Liguria, Filippo Bruzzone, capogruppo Lista Rossoverde Comune di Genova e Caterina Iacopi, Capogruppo Lista Rossoverde Municipio II Centro Ovest. “Non sono state sufficienti le interrogazioni fino ad ora svolte in Comune, in Regione e persino in Parlamento. L’operazione è avvenuta sotto l’autorizzazione di Regione Liguria, ma non è stato assolutamente chiarito il tempo e il luogo in cui a terra sono rimasti i fanghi, l’ubicazione precisa di dove siano stati sversati e gli effetti sull’ecosistema marino e la salute della comunità genovese” osserva Caterina Iacopi.

