Genova. Il nome di Kjaer, caldo ieri, sembra già essersi raffreddato per una mancata volontà del calciatore del Milan, secondo quanto riferisce Repubblica. Il Genoa continua a sondare il mercato, anche se nelle ultime ore non stanno uscendo certezze.

La pista più battuta continua a restare quella di Zanoli per la fascia destra, una telenovela che va avanti da tempo, mentre Miguel Crespo, centrocampista portoghese in forza al Fenerbahce è l’ultimo candidato per la mediana.

