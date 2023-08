Giovedì a Sarzana arriva “Insieme con il pellegrino della pace”

Giovedì 24 agosto Sarzana sarà toccata dall’evento “Insieme con il pellegrino della pace”. La manifestazione, approvata da consiglio nazionale Anps e patrocinata dall’Associazione nazionale delle Vie Francigene, vedrà l’arrivo del messaggero di pace Giuliano Maltempi, poliziotto in congedo e socio effettivo Anps, con ingresso da Porta Romana indicativamente alle 17.45 per recarsi presso la cattedrale di Santa Maria Assunta, dove verrà officiata la benedizione. A seguire Maltempi si porterà presso la sala consiliare del Comune di Sarzana, per ricevere l’accoglienza delle autorità provinciali e comunali alle 18.30 circa.

