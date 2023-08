Il 24 agosto riunione del Tavolo per lo sviluppo economico in Provincia, Pasa: “Risorse per l’area di crisi straordinaria opportunità”

Savona. “Utilizzare le risorse per costruire occupazione di qualità, è necessario contrastare in tutti i modi la precarietà”. Lo dice il segretario della Cgil Andrea Pasa in merito alle risorse per l’area di crisi industriale complessa del savonese.

“A quanti in questi giorni stanno ‘utilizzando’ il tema della proroga delle risorse per l’area di crisi industriale come fosse qualcosa di “parte” – prosegue Pasa – , ricordiamo che questa proroga così come l’accordo del 2018 e quindi i circa 60 milioni nel precedente quadriennio e ulteriori 50 Milioni di euro oggi , lo si deve solo e soltanto a CGIL CISL UIL di Savona , alle lavoratrici e ai lavoratori dell’industria savonese che nel corso del 2016 hanno fortemente voluto e preteso in sede ministeriale (anche utilizzando la mobilitazione e lo sciopero) il riconoscimento dello status di Area di Crisi industriale complessa contro tutti e tutto”.

