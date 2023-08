Migranti a Vadino, l’assessore Gaia a Fi e Lega: “Immobile scelto dopo sopralluoghi di vigili del fuoco e Prefettura”

Albenga. L’assessore alle politiche sociali del Comune di Albenga Marta Gaia interviene in merito alla petizione lanciata dai consiglieri di minoranza Ciangherotti e Porro relativamente al centro di accoglienza di Vadino: “Apprendo con dispiacere, ma ormai non mi stupisco più di nulla, che i consiglieri di minoranza Ciangherotti e Porro hanno lanciato una raccolta firme che, oltre ad evidenziare un grossolano errore nel destinatario, la petizione infatti andrebbe inviata a Governo, presenta altre volute inesattezze”.

“Dal testo della petizione si evince che i due consiglieri hanno preso visione dell’avviso (pubblicato venerdì 11 agost) per l’affidamento del servizio di gestione dell’accoglienza, ma evidentemente non lo hanno voluto comprendere né si sono premurati di fare accesso agli atti o semplicemente chiedere, dopo la chiusura del bando, il suo esito. Per chiarezza nei confronti della cittadinanza nel bando è specificato che saranno garantiti: modulo di assistenza sanitaria dove vengono dettagliate le attività del personale medico richiesto dall’ente gestore; modulo di assistenza alla persona dove vengono dettagliate le attività del responsabile della struttura e dei 3 operatori diurni/ notturni/mediatori e psicologi; tutto il materiale necessario per un’idonea accoglienza; servizio consegna pasti. Si precisa inoltre che nel bando non si parla di accoglienza di minori e che il costo della gestione sarà totalmente a carico del Ministero dell’Interno”.

» leggi tutto su www.ivg.it