Morì per salvare una donna che stava annegando: a Staglieno la commemorazione del maresciallo Carlà

Genova. Sono trascorsi 46 anni da quando il maresciallo Ettore Carlà si tuffò tra le onde, a Porto Cesareo, per salvare la vita di una donna che stava annegando, perdendo la sua. E anche quest’anno la Questura di Genova ha voluto rendere omaggio alla sua memoria, con una cerimonia che si è tenuta al cimitero di Staglieno alla presenza dei suoi familiari.

Il maresciallo Carlà morì il 22 agosto del 1977 a Porto Cesareo, nella sua Puglia, dove si trovava in vacanza con la famiglia. Per salvare una donna che stava annegando si gettò tra le onde e le lanciò un salvagente improvvisato che consentì di trarla in salvo. Stremato dallo sforzo, finì per essere sopraffatto dalla corrente e venne trascinato a fondo, annegando: aveva 54 anni, e lasciava la moglie e due bambini.

» leggi tutto su www.genova24.it