Omicidio di Santa Margherita, Frisinghelli accusato di omicidio volontario. Mercoledì l’interrogatorio

Genova. Una reazione estrema per difendersi, o frustrazione ed esasperazione deflagrati in un atto di violenza? Che cosa ha portato alla morte Alessio Grana, il 35enne ucciso a coltellate da un vicino di casa, il 58enne Sergio Frisinghelli, la sera di sabato? Per gli inquirenti il quadro non è ancora chiaro, e il fascicolo sul tavolo del pm Luca Scorza Azzarà è attualmente aperto per omicidio volontario.

Se è vero infatti che Grana si è presentato alla porta di Frisinghelli brandendo un bastone e ha iniziato a prendere a pugni la porta, tra le urla, è altrettanto vero che Frisinghelli quella porta l’ha aperta, e che il colpo mortale al 35enne non è stato sferrato dentro l’appartamento, ma all’esterno, sul pianerottolo. Grana, insomma, non è entrato con la forza nell’abitazione di Frisinghelli, che avrebbe potuto – ipotizzano gli inquirenti – restare all’interno e chiamare il 112.

