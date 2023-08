Operazione “Mare sicuro” della Guardia Costiera, sanzionati 20 campeggiatori abusivi sul litorale di Savona

Savona. Venti sanzioni ad altrettanti “campeggiatori abusivi” sorpresi a bivaccare sul litorale savonese e due violazioni in tema di sicurezza balneare. E’ questo il bilancio dell’attività svolta la scorsa settimana dalla Guardia Costiera di Savona nell’ambito dell’operazione “Mare Sicuro”.

In ambito demaniale marittimo, al fine di contrastare il fenomeno del bivacco in spiaggia, il personale della Guardia Costiera congiuntamente alla Polizia Locale ha effettuato numerosi controlli, sia in orario diurno che notturno, negli arenili liberi del comune di Savona, in particolare nelle zone prospicienti la foce del torrente Letimbro, in via Nizza nell’area degli ex cantieri Solimano. I militari hanno contestato 20 sanzioni amministrative ed hanno anche effettuato la rimozione delle tende.

