Genova. Una donna intossicata dal fumo, ma non in gravi condizioni, un gattino messo in salvo e un appartamento danneggiato dalle fiamme il bilancio di un incendio divampato nella serata di lunedì 22 agosto in via Delle Tofane, a Rivarolo, in Valpolcevera.

L’incendio è divampato dopo le 20.40, partito forse dalla cucina dell’abitazione. L’abitazione avrebbe dovuto essere disabitata invece era occupata illegalmente, un fenomeno non inedito nel quartiere.

