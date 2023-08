Serata rap a Santo Stefano: ospiti dj Double S, Dani Faiv, Enrico Bisi e Damir Ivic

“Serata Rap – Parole in piazza” è il prossimo appuntamento con la musica a Santo Stefano Magra e andrà in scena il prossimo martedì 29 agosto in Piazza della Pace alle 21.30. “L’idea di questa serata nasce dalla volontà di creare un ponte tra noi cosiddetti ‘boomers’ e i giovani attraverso la musica che ascoltano di più: il rap – racconta Paolo Ruffini, Assessore alla Cultura –. Lo faremo con l’aiuto di un giornalista, scrittore e conduttore radiofinico, Damir Ivic che, tra le varie cose, collabora con il magazine online Soundwall e con la rivista Rolling Stone”.

Gli ospiti della serata tra parole e musica saranno Enrico Bisi, attore, regista cinematografico e autore, tra le altre cose, del docu-film “Numero Zero: alle origini del rap italiano”. E Dj Double S, disc jockey italiano noto anche come Mais Appeal, pseudonimo di Rino Costante, nonché fondatore della casa di produzione cinematografica Base Zero di Torino. “Dj Double S ha collaborato con artisti nazionali del calibro di Neffa, Marracash ed attualmente supporta Fabri Fibra nei live di tutta Italia – continua Riffini –. Sul palco martedì ci sarà anche Dani Faiv, cantante spezzino ormai trapiantato a Milano e affermato a livello nazionale. Faiv ha collaborato con artisti del calibro di Tha Supreme, Nitro, Low Kidd, Lazza, Fabri Fibra, Capo Plaza e molti altri. L’incontro punta a far conoscere meglio i protagonisti di questo genere musicale che domina tra i più giovani per aiutarci a capire come nascono le loro canzoni, il loro vissuto e il pubblico sarà protagonista in quanto potrà intervenire nel corso della serata avanzando domande e curiosità”.

