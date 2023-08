Si fa assumere come cameriere per molestarla: stalker seriale denunciato

Santa Margherita. I carabinieri della Compagnia di Santa Margherita Ligure hanno denunciato un giovane 27enne, originario della provincia di Lecce, ritenuto colpevole del reato di atti persecutori commesso nei giorni scorsi in danno di una giovane ragazza italiana di 22 anni, da poco assunta in un rinomato ristorante di Portofino.

L’uomo, in passato, aveva già tentato un approccio con la giovane, conosciuta nella provincia milanese, senza mai essere contraccambiato. Dopo i continui rifiuti da parte della donna, avvenuti sempre con toni cortesi, le strade dei due si sono separate, fino a quando il 27enne, ha deciso di trasferirsi a Portofino e di farsi assumere, come cameriere, nel locale attiguo a quello in cui è attualmente occupata la vittima. La condizione di prossimità viene progressivamente sfruttata dall’uomo per porre in essere una costante e asfissiante azione di controllo sulla giovane donna, oggetto di reiterate molestie, innumerevoli contatti telefonici, continui tentativi di avvicinamento, anche indiretti.

