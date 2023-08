Siccità e caldo, ecco la processione per chiedere “l’acqua dal cielo”

Imperia. Questa mattina ad Oneglia si è tenuta una processione dallo scopo molto particolare: chiedere la fine della siccità che sta colpendo tutto il ponente della Liguria, da settimane nella morsa del caldo, dopo un inverno particolarmente secco.

Un manifesto all’ingresso della parrocchia di San Giovanni spiegava in questi giorni l’iniziativa con queste parole: “Non piove da troppe tempo e la preoccupazione cresce di giorno in giorno. Le notizie che circolano ormai da settimane relativamente alla scarsità di piogge e di risorse idriche non sono ancora finite”.

