Tende e bivacchi in spiaggia e nei giardini pubblici: ad Alassio 38 sanzioni da inizio estate

Alassio. Sono in totale 38 le sanzioni comminate dalla polizia locale di Alassio per tende e bivacchi in spiaggia o nei giardini pubblici dall’inizio dell’estate, l’ultima in zona Borgo Barusso, all’interno della Sla 7 che si trova alle spalle della chiesa di S. Anna, una multa di 200 euro e la rimozione immediata della tenda.

Gli agenti, intervenuti anche grazie alle puntuali segnalazioni dei balneari che sono in contatto tra loro tramite gruppi di messaggistica istantanea, sono impegnati per tutta una serie di attività, sul litorale e nel centro storico, volte a tutelare i beni pubblici ed a reprimere quelle condotte indecorose che possano incidere sull’immagine turistica della città.

