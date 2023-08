Un lettore: “Poste di Piazza Verdi chiuse al pomeriggio. La città non sarà mai un riferimento per il turismo”

“Spett.le Redazione

vi scrivo per segnalare che l’Ufficio delle Poste Centrali di Piazza Verdi alla Spezia è chiuso al pomeriggio. Sinceramente non capisco come mai degli uffici pubblici, tra l’altro dotati di aria condizionata e tutti i comfort, devono essere chiusi creando un notevole disagio per la cittadinanza.

Mi meraviglia che una città la si proponga di essere un faro per il turismo locale e l’Ufficio centrale delle Poste resti chiuso il pomeriggio. Uno schiaffo nei confronti di chi lavora tutto il giorno sotto il sole e per fare delle commissioni alle Poste deve prendere anche delle ore di permesso. Di questo passo la città non sarà mai un riferimento per il turismo”.

C. D.

