Venti centraline sopra i 38° nello Spezzino, 40° toccati a Riccò e Padivarma

Lunedì 21 agosto è stato, fino ad ora, il giorno più caldo dell’estate ligure: alle 17.30 ben 53 stazioni dell’Omirl hanno superato i 38°C, 4 addirittura a 40°C o più. La giornata è stata rovente soprattutto nel centro-levante, con una distribuzione delle temperature massime più scarna a Imperia (“solo” 2 stazioni nell’entroterra, Pieve di Teco e Ranzo rispettivamente con 38,9 e 38,2). Ben 20 centraline alla Spezia, 18 a Savona (con record per la città salito a 39.1°C – ben 2.8°C in più), e 13 a Genova (anche in questo caso mai raggiunti prima 38.5°C sotto la Lanterna).

Il picco di giornata è stato misurato a Ellera Foglietto (SV), che con 41.3°C sale al 3° posto assoluto di temperature massime registrate in Liguria dal 2003 ad oggi. Resistono i 42.0°C del 22/08/2011 a Castelnuovo Magra (SP) e i 41.6°C del 14/08/2021 a Riccò del Golfo (SP). Da segnalare anche i 40.6°C misurati a Rapallo (GE), i 40.2 di Riccò del Golfo (SP) e i 40.0°C di Padivarma (SP).

