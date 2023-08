A Sarzana si sfiorano i 40°, dieci gradi in meno a Porto Venere

Alle 13.30 è Sarzana la località più calda della provincia spezzina in questo mercoledì 23 agosto 2023. L’osservatorio Omirl segna infatti ben 39.8° per il capoluogo della Val di Magra, dove spiccano anche i 38.2° di Castelnuovo Magra. Alla Spezia si registrano invece 31.9° in centro che salgono a 36.4° sul Monte Visseggi (350 mslm) e 38.3° sul Monte Beverone (220 mslm).

In Val di Vara ancora roventi Beverino (39.2°), Sesta Godano (38.9°) e Riccà del Golfo (37.2°). Temperature più contenute sulla costa con i 30° di Porto Venere, i 30.8° di Marinella, i 31.5° di Levanto, i 31.8° di Riomaggiore e i 32.8° di Monterosso.

