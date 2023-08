Archivio Storico chiuso per caldo: l’annuncio sui social del Comune di Genova

Genova. “A causa dell’emergenza calore prevista per le giornate di oggi e domani, l’Archivio Storico è stato chiuso in mattinata e resterà chiuso anche nella giornata di domani 24 agosto, chiusura che potrebbe essere prorogata fino a venerdì 25 agosto qualora dovesse persistere l’emergenza”.

Questo il messaggio comparso questo pomeriggio sul profilo facebook del Comune di Genova, messaggio che annuncia la chiusura per caldo dell’archivio che si trova nei locali di Palazzo Ducale. Un annuncio che non ha precedenti per una struttura pubblica genovese, e che in pochi minuti ha già raccolto diverse reazioni molto variegate.

» leggi tutto su www.genova24.it