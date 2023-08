“Armonie Sacre percorrendo le Terre di Liguria”, appuntamento di chiusura a Luni

L’appuntamento di chiusura del XXV Festival Organistico Internazionale “Armonie Sacre percorrendo le Terre di Liguria” si terrà sabato 26 agosto 2023, alle ore 21.15, presso la Chiesa Parrocchiale dei SS. Giacomo e Filippo di Nicola di Luni, in provincia della Spezia. L’Associazione Culturale “Rapallo Musica” ETS, promotrice della manifestazione che si è svolta come di consueto in modalità itinerante nell’intero territorio regionale, ha invitato per l’occasione Giovannimaria Perrucci, docente presso il Liceo Musicale Statale di Pesaro. L’evento costituisce un’opportunità per ascoltare l’organo “Nicomede Agati” (1842), restaurato nel 2022, in un vasto programma dedicato interamente a composizioni di autori italiani operanti nel Settecento e nell’Ottocento, tra i quali spiccano per notorietà Gioachino Rossini e Giuseppe Verdi. Per partecipare al concerto è ancora possibile usufruire di un servizio di trasporto andata e ritorno con pullman turistico, con partenza da Piazza delle Nazioni a Rapallo. Informazioni, costi e orari sono disponibili inviando una mail a rapallomusica@libero.it Il concerto si avvale del sostegno economico della Fondazione Compagnia di San Paolo, di Regione Liguria e del Comune di Luni. L’ingresso è libero e gratuito.

