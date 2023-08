Buona sgambata per lo Spezia: cinque gol alla Fezzanese, segna anche Verde

Un buona sgambata per lo Spezia, che nel pomeriggio ha affrontato in amichevole la Fezzanese, club di Serie D, sfruttando la sosta forzata del week-end, quando la squadra di Alvini non scenderà in campo contro il Lecco, visto il rinvio del match. A Follo c’è spazio per tutti, da chi è sul punto di lasciare (come Emil Holm), a chi è in attesa di rilancio, come Daniele Verde, autore di due reti. Ancora fuori Salva Ferrer, si è rivisto in campo Petko Hristov per circa mezz’ora, oltre al giovane Christian Cugnata.

E dire che il primo tempo non era partito benissimo per la squadra di Alvini, con diversi titolari in campo. È la Fezzanese a chiudere la prima fase avanti, con un gol di Baudi che manda all’intervallo la squadra di Serie D sopra per uno a zero. Ma nella ripresa cambia tutto, con tanti gol e la rimonta dello Spezia, che vince 5-2. Alvini cambia qualcosa, entra Verde e si mette subito in mostra, segnando con il sinistro il gol dell’1-1. La Fezzanese torna però subito avanti con un gol di Mariotti che fredda Zoet, ma poco dopo è Raimonds Krollis a segnare il 2-2. Il gol della rimonta porta la firma di Filippo Bandinelli, dopo un recupero di Pio Esposito, mentre per il poker è ancora Verde a prendersi la scena, questa volta con una splendida punizione all’incrocio dei pali. A chiudere la sfida ci pensa Simone Bastoni, che proprio nei minuti finali della sfida firma il 5-2 finale.

