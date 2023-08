Calcio/ Lavagnese, un gol per tempo contro la Pontremolese

Dall’Usd Lavagnese 1919

Con un gol per tempo la Lavagnese regola una buona Pontremolese, partecipante al campionato di Promozione toscano. Dal primo minuto Ruvo ha messo in campo Ragher, Zulian, Magonara, Soplantai, Giammarresi, Romanengo, Suarato, Lionetti, Rizzo, Lombardi, Lepri. Nella ripresa dentro dal 1′ Adornato, Vianson, Righetti, Trocino, Mulattieri e Ottonello al posto di Adornato, Zulian, Rizzo, Lepri, Romanengo e Suarato. Poi al 56′ Sanguineti per Magonara, al 66′ Famiglietti per Lionetti e al 70′ Omoregbe per Lombardi. Non entrati Tampu e Menna.

