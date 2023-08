Calcio/ Samp – Pisa, la Sud: “Allo stadio con la maglia blucerchiata”

Venerdì la Sampdoria farà il suo esordio al Ferraris contro il Pisa alle 20.30. La Sud ha lanciato un appello ai tifosi presenti invitandoli a indossare la maglia blucerchiata.

Ecco il testo del volantino: “Venerdì 25 agosto ripartiamo con una nuova stagione, una nuova società, una nuova dirigenza, un nuovo allenatore e nuovi giocatori. Quello che non è cambiato è la nostra maglia, i nostri vessilli e il nostro modo di tifare. Per questo diamo appuntamento a tutti i sampdoriani alle 18.30 in via del Piano per entrare insieme allo stadio e colorare la Sud di blucerchiato. Chiediamoa tutta la tifoseria e in tutti i settori di indossare la maglia più bella del mondo, quella blucerchiata. Non bianca, non rossa, non nera, non gialla o verde. La maglia da mettere è quella blucerchiata di blu. Da quando sono nato tu mi fai impazzire. La maglia blucerchiata è bella da impazzire

