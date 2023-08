Caldo, in Liguria aumentano gli accessi al pronto soccorso a causa delle temperature

Liguria. Sono una quarantina gli accessi in pronto soccorso registrati nelle ultime 24 ore negli ospedali della Liguria per gli effetti delle ondate di calore. Nella stragrande maggioranza dei casi si tratta di persone anziane i cui sintomi più frequenti sono confusione mentale, mal di testa, forte sensazione di debolezza e aumento della temperatura cutanea. Il Sistema di allarme per la prevenzione degli effetti delle ondate di calore ha intanto prolungato fino alla giornata di venerdì il bollino rosso per i rischi correlati al caldo.

“Persistendo queste condizioni climatiche da diversi giorni – afferma Angelo Gratarola, assessore alla sanità di Regione Liguria – aumentano le situazioni di rischio per la popolazione, in particolare per gli anziani e i fragili. Gli accessi ai pronto soccorso stanno gradualmente aumentando, ma a questo incremento non corrisponde fortunatamente un aumento degli accessi in codice rosso. La situazione è comunque costantemente monitorata e si ribadisce ancora l’invito ad evitare l’esposizione al sole nelle ore più calde, evitando le attività fisiche in ambienti non climatizzati, per scongiurare il rischio di colpi di calore o altri malesseri correlati al caldo”.

