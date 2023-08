Donne di potere, il potere alle donne. Evento a Monterosso con la giornalista Tiziana Ferrario

Appuntamento a Monterosso al mare il prossimo 27 agosto alle 21 al Molo dei Pescatori con “Donne di Potere, il Potere delle Donne” è un’occasione unica per riflettere, condividere e ispirarsi su temi di cruciale importanza nella società contemporanea.

“In un contesto in cui la violenza di genere sembra essere in aumento e i media ne rendono conto in modo costante, “Donne di Potere, il Potere delle Donne” si pone come uno spazio di riflessione sulla posizione delle donne nella società odierna. L’evento, che rientra all’interno della rassegna “Visionarie – Lo sguardo delle donne”, mira a gettare luce su questioni fondamentali quali la parità di genere e l’empowerment femminile – si legge in una nota -. La serata prenderà il via con una discussione guidata dalla rinomata giornalista Tiziana Ferrario. Si affronterà il tema dei tragici femminicidi e si cercherà di capire il significato del progresso ottenuto finora. Ma la vera linfa vitale dell’evento risiede nella sessione successiva, in cui tre donne di straordinario talento si racconteranno. Laura Boldrini, un’icona del mondo politico, Agnese Pini, punto di riferimento nel settore dell’informazione, e Giada Zhang, simbolo di successo nell’ambito economico, condivideranno le proprie esperienze e riflessioni. Questi racconti di sfide affrontate e traguardi raggiunti promettono di ispirare tutti i presenti a intraprendere azioni concrete per un futuro più equo ed inclusivo. L’evento non si limiterà alla riflessione, ma punterà a dimostrare l’impatto tangibile del potere femminile sulla società. Iniziative e progetti che testimoniano il ruolo attivo delle donne nel cambiamento sociale verranno presentati durante la serata, sottolineando come ogni passo avanti sia un tassello per costruire un mondo migliore per tutti”.

