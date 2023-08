Gelashvili ha firmato per lo Spezia: il georgiano arriva in prestito con obbligo di riscatto

Dopo una breve sosta a Roma, Iva Gelashvili è arrivato alla Spezia nella serata di ieri e oggi si è legato finalmente al club di Via Melara, svolgendo le visite mediche e firmando il suo nuovo contratto con le Aquile. Difensore georgiano classe 2001, Gelashvili arriva allo Spezia dalla Dinamo Batumi con la formula del prestito con obbligo di riscatto, che lo legherà poi alla squadra bianca fino al giugno 2027.

È il georgiano l’ultima pedina che permette ad Eduardo Macìa e Stefano Melissano di completare il pacchetto dei centrali difensivi, orfani dell’infortunato Wisniewski e che in questi ultimi giorni di mercato vedranno partire anche il giovane Laurens Serpe, che andrà a fare esperienza in una squadra che gli permetterà di avere più minutaggio in stagione. Grande amico del napoletano Kvicha Kvaratskhelia, Gelashvili si prepara a cominciare l’avventura in Italia, dopo aver convinto la dirigenza spezzina per le sue qualità, diverse dalle caratteristiche dei giocatori già presenti in rosa. Reduce da un ottimo Europeo Under 21, Gelashvili è capace di giocare sia da centrale in una difesa a tre che, soprattutto, in una retroguardia a quattro e da domani sarà a disposizione di mister Massimiliano Alvini, che vede così completata la sua difesa, in attesa di possibili novità con l’uscita di Salva Ferrer.

