Savona. Incendio causato da un’esplosione a Savona. È successo intorno alle 16, in zona Legino, precisamente in via Pietro e Paolo.

Ancora non chiare le cause dell’accaduto. L’esplosione, forse originata da una piccola bombola, è avvenuta all’esterno di un’abitazione e un vicino ha allertato i vigili del fuoco.

