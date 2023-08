Marco Tagliafico in mostra a San Terenzo

Sarà inaugurata sabato 2 settembre alle 18 al Castello di San Terenzo la mostra di Marco Tagliafico “Guardare il cielo, vedere il mare”, a cura di Davide Marcesini, presidente di Spazi Fotografici e fotografo. Patrocinata dalla Direzione Regionale Musei della Liguria e dal Comune di Lerici, inserita nel calendario eventi del Castello di San Terenzo, la mostra, costruita negli spazi dello stesso castello, si compone di opere in cianotipia, site-specific e su vetro. Il titolo, dai molti significati, rimanda al processo dell’autore come possibilità (e tentativo) di “comunicazione col divino, contemplazione di volta celeste, rivolgersi al cielo, ricerca di aiuto e accettazione dell’imprevedibile, del cambiamento. In parallelo come frutto dell’idea, intenzione e obiettivo di poter riflettere, tramite il lavoro artistico, sulla visione, sull’immagine, sulle capacità e sulle scelte nello sguardo, sulle nostre possibilità percettive, sullo spaesamento (o orientamento). “Guardare il cielo, vedere il mare” è, insomma, sintesi di operazioni che Tagliafico porta avanti da tempo. Marco Tagliafico (Alessandria, 1985) è un artista operante col visivo, vincitore nel 2021 del premio New Post Photography al Mia Fair. Dopo il master di Fondazione Modena Arti Visive (2018) ha esposto le sue opere in mostre e contesti importanti come, fra gli altri: Art Verona 2022, Da Guarene all’Etna a cura di Fondazione Sandretto Re Rebaudengo (Guarene, 2019), Boiling Projects a cura di Fondazione Oelle (Catania, 2020), UKYA City Takeover (New Art Exchange Gallery Nottingham, 2019), Fly me to the moon a cura di Claudio Composti (Leica Galerie Milano, 2019), 10 years old (Fondazione Cassa di Risparmio Modena, 2017). In occasione dell’apertura Spazi Fotografici, partner culturale e tecnico dell’evento, organizza – alle 19 – la presentazione de L’immagine militante (Seipersei Edizioni), ultimo libro del critico d’arte, docente e curatore Luca Panaro (ingresso libero). Per informazioni: www.spazifotografici.it. La mostra resterà visitabile sino al 13 settembre negli orari di apertura del Castello.

L’articolo Marco Tagliafico in mostra a San Terenzo proviene da Città della Spezia.

