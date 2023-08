Oleggini chiude i battenti dopo 120 anni di storia. Un altro marchio storico se ne va per sempre

Il commercio cittadino perde un altro marchio storico, sinonimo di qualità e storicità. Dopo oltre 120 anni di attività Oleggini, negozio di abbigliamento e accessori che negli ultimi anni si era spostato verso il lusso, ha infatti chiuso il punto vendita di Via Chiodo al termine di un periodo di saldi eccezionali.

Le vetrine che danno sull’antica via dello shopping e su Corso Cavour sono coperte dai manifesti e i manichini all’interno sono ormai spogli di qualunque abito, borsa o cappello. Un foglio informa: la vendita prosegue nel punto vendita di Massa. Ma anche nella vicina città toscana al termine dei saldi e del materiale in magazzino si andrà verso la chiusura definitiva delle serrande.

Il mancato ricambio generazionale nella gestione dell’attività e le crescenti difficoltà nel resistere alle oscillazioni sempre più imprevedibili del mercato sono le ragioni che hanno spinto gli Oleggini ad alzare bandiera bianca, mettendo fine a una gloriosa avventura commerciale e lasciando un vuoto, non solo nel tessuto economico cittadino, ma anche nell’animo degli spezzini che, soprattutto nei decenni passati, conoscevano molto bene il marchio anche grazie alla vendita di prodotti di largo consumo come gli ombrelli. Ma quelli di una volta, che duravano anni, non minuti.

La storia era iniziata nel lontanissimo 1890 con l’apertura di un negozio di ombrelli e cappelli. Dalla Spezia il marchio si allargò nella provincia di Massa-Carrara dove nel tempo avrebbe trovato forte gradimento, arrivando ad aprire tre punti vendita e a decidere di lasciare il Golfo. Nel 2002 c’era stato il rientro a casa, con l’inaugurazione di un nuovo negozio in Corso Cavour. Sei anni dopo si era assistito all’avvicendamento con Triumph e al trasferimento del punto vendita all’incrocio con Via Chiodo, dove ha resistito per 15 anni catturando l’attenzione delle signore dell’alta borghesia spezzina, ma anche la curiosità dei turisti stranieri e gli sguardi languidi di chi a quei prezzi non si poteva proprio avvicinare.

