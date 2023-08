Omicidio di Santa Margherita, Frisinghelli resta in carcere. Grana ucciso con un colpo al cuore

Genova. Continua a sostenere di avere agito per difendersi Sergio Frisinghelli, l’uomo di 58 anni che lo scorso sabato ha accoltellato a morte il vicino di casa, il 35enne Alessio Grana, al culmine di una lite avvenuta nella palazzina di via Costamezzana, a San Siro, sulle alture di Santa Margherita Ligure.

L’uomo, attualmente in carcere, è stato interrogato mercoledì mattina online dal pubblico ministero Luca Scorza Azzarà, una modalità che si è resa necessaria perché ha contratto il covid, e l’avvocato ha chiesto la misura degli arresti domiciliari. La procura, invece, ha chiesto la custodia cautelare in carcere e non ha modificato l’ipotesi di reato, omicidio volontario: sarà l’autopsia sul corpo di Grana, e i rilievi effettuati all’interno dello stabile, a capire dove sia avvenuto l’accoltellamento e in che modalità.

