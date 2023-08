Porti, PD Liguria e Genova: “No alla privatizzazione, dalla Liguria una mobilitazione per fermarla”

Genova. Porti, dal Pd Liguria e Genova l’appello: “No alla privatizzazione, dalla Liguria una mobilitazione per fermarla. L’idea che le destre hanno dei sistemi portuali è nemica dei beni pubblici e della concorrenza, dalla Liguria vogliamo far arrivare un secco no a Tajani che parla di privatizzare i porti” dichiarano Davide Natale, segretario Pd Liguria e Simone D’Angelo, segretario PD Genova.

“Cosa intende il vicepresidente del consiglio per privatizzare? Eliminare il regolatore pubblico? Vendere il demanio marittimo? Il prossimo passo, per coprire i buchi di bilancio, è la vendita del Colosseo e della Fontana di Trevi? Il Ministro Tajani non sa che già oggi il demanio marittimo è dato in concessione a soggetti privati?”, si domandano Natale e D’Angelo.

