Porto Venere, Farnocchia e Conti chiedono le dimissioni di Di Pelino e deroghe al divieto di accesso dei cani alle spiagge

I consiglieri comunali di Porto Venere della lista di opposizione Insieme alla gente, Roberto Farnocchia e Jacopo Conti, si dissociano dalle parole scritte sui social dal vicesindaco Emilio Di Pelino sul caso Vannacci, facendo presente di aver presentato una mozione ad hoc nella quale ne chiedono le dimissioni.

Farnocchia e Conti, che hanno presentato in Comune anche un’interpellanza per la mancata comunicazione della chiusura degli uffici comunali nella giornata di lunedì 14 agosto, esprimono inoltre la propria solidarietà e le personali scuse a nome di tutto il gruppo di minoranza alla signora Serenella e alla sua cagnolina.

“Il caso della signora – affermano Farnocchia e Conti – è ancora più grave perché, per fortuna, specificamente tutelato per legge, ma apre ad un problema più ampio della mera intolleranza di alcuni cittadini, ovvero la vigenza nel comune di Porto Venere di un divieto assoluto e indiscriminato di accesso al litorale e al mare per i nostri amici a quattro zampe, senza neppure un piccolo spazio di deroga oraria o con un piccolo spazio di accesso consentito al mare né un’area verde per loro, ormai uno dei pochi comuni d’Italia in queste condizioni. Il problema – spiegano – è molto sentito anche a livello personale da Farnocchia e dalla sua famiglia, composta anche da molti amici a zampe. Ci batteremo in Consiglio comunale per chiedere una modifica di questa ordinanza, tra l’altro non adeguatamente pubblicizzata in tutto il territorio, chiedendo di inserire almeno una deroga oraria in alcune parti del litorale e di procedere per adibire una piccola parte di litorale anche a chi vi si reca coi propri amici a zampe, come già fatto da quasi tutti i Comuni nostri vicini e come avrebbe previsto nel proprio programma pure l’attuale amministrazione. Inoltre si tratta di un’azione per la quale non serve nessuna spesa economica, se non dei cartelli appositi che non richiedono chissà quale spesa, visto che le zone individuabili esistono già e lo faremo presto presente ancor più dettagliatamente nella sede consiliare”.

