Simona Bertocchi alle Grazie per presentare “La casa del melograno”

L’associazione Posidonia, con il supporto di Pro Loco Le Grazie e dell’associazione Dalla Parte dei forti, ha organizzato per venerdì 25 agosto alle Grazie la presentazione del libro di Simona Bertocchi La casa del melograno

Simona Bertocchi, nata a Torino, ormai da molti anni vive in Toscana e lavora nel settore del turismo senza smettere di coltivare la passione per la scrittura. Al momento ha 7 libri editi tra romanzi, raccolta di racconti e silloge di poesie, quasi tutti pubblicati con la Giovame Holden Edizioni, ma negli ultimi anni si è rivolta soprattutto ai romanzi storici. Il suo ultimo lavoro è appunto La casa del melograno, storia di una famiglia, la famiglia Martini, il cui giardino nel cuore di Firenze è dominato da una grande albero di melograno che è testimone del succedersi delle generazioni, a partire dai patriarchi Fulvio e Fedora, fino ai loro figli, nipoti e pronipoti. Uomini impetuosi e donne forti e tenaci che tra mille difficoltà riescono a tenere unita la famiglia e contemporaneamente sfidano le regole di una società che le vorrebbe relegate in secondo piano tra le mura domestiche. Sullo sfondo le grandi figure della storia fiorentina e poi italiana e il popolo di Firenze descritto con molto realismo.

