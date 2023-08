A Quiliano incontro pubblico sul nuovo rigassificatore: “Necessario il confronto con i cittadini”

L’amministrazione comunale di Quiliano organizza un incontro pubblico per informare i cittadini in merito al progetto del nuovo rigassificatore e il collegamento alla rete nazionale di trasporto del gas naturale, per la parte di competenza del territorio quilianese.

L’incontro pubblico si terrà lunedì 28 agosto alle ore 20.45 presso il Teatro Nuovo di Valleggia. Un appuntamento che arriva dopo la manifestazione di ieri a Vado Ligure e che si inserisce nell’attuale mobilitazione del territorio in merito alla collocazione e funzionalità del nuovo impianto energetico.

