Addetto al supporto logistico integrato, iscrizioni in scadenza

Scadrà il 28 agosto prossimo, alle ore 12, il termine per le iscrizioni al corso gratuito “Addetto al supporto logistico integrato” organizzato dalla Scuola Nazionale Trasporti e Logistica della Spezia in partnership con un’impresa leader nell’ingegneria logistica.

Il corso inizierà il 5 settembre con la formazione in aula, al termine della quale inizieranno, a novembre, gli stage in una importante azienda del territorio. Gli inserimenti occupazionali, per un minimo del 60 per cento degli allievi che completeranno con successo il corso, avverranno già a partire dal prossimo dicembre.

La Scuola richiama l’attenzione sull’offerta ai giovani laureati o diplomati tecnici di un’opportunità che consiste in una risposta concreta alle richieste del mercato che è alla ricerca di figure professionali di livello. L’ Impiegato Tecnico è infatti fondamentale per facilitare l’efficienza e la comprensione dei processi produttivi sempre più automatizzati. E’ stata ed è la progressione tecnologica che porta alla necessità di figure specializzate in grado di gestire la complessità delle informazioni tecniche e di tradurle in manuali comprensibili. L’Impiegato Tecnico addetto al supporto logistico integrato svolge, nello specifico, un ruolo di collegamento tra le competenze tecniche e la documentazione

