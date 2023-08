Albenga: l’amministrazione accoglie l’invito di Alassiowood e candida Gino Rapa per il Premio Emys 2024

Albenga. Dopo l’iniziativa della petizione online avviata dallo staff di Alassiowood e dal suo portavoce Gigi Ciccione continua il dibattito sulla consegna di un premio alla cultura al professor Gino Rapa.

Non ci sarà un premio ad hoc consegnato nell’ambito di Ottobre De Andrè, come proposto dal gruppo social, ma una candidatura all’Oscar del turismo che avverrà nell’estate 2024: questa la proposta del vice sindaco Alberto Passino. Nel mezzo però ci saranno le elezioni amministrative per il rinnovo del parlamentino ingauno e del nuovo sindaco, quindi chi gestirà questa pratica non è al momento possibile sapere.

