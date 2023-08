Albenga. Albenga città di arte, cultura, musica, divertimento e ideale per gli sport legati all’outdoor.

“Sia la costa che il nostro straordinario entroterra – si legge in una nota del Comune -, si prestano, infatti a praticare sport dal surf e il kitesurf passando per la mountainbike l’escursionismo, il nuoto in acque libere e molto altro. Il Comune di Albenga ha rinnovato, anche quest’anno, la convenzione con il CAI per la manutenzione della rete sentieristica del territorio”.

» leggi tutto su www.ivg.it